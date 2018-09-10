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AB'den İdlib uyarısı: Sonuçları yıkıcı olacak

AB, Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde düzenlediği hava saldırılarının yıkıcı insani sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı.

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ABden İdlib uyarısı: Sonuçları yıkıcı olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, daha önce de İdlib'deki askeri operasyonlara son verilmesi çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Kocijancic, şunları söyledi: 

"Saldırı yıkıcı insani sonuçlara ve acıya yol açacak. Muhataplarımızla konuya ilişkin görüşmelerimiz sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen inisiyatifi desteklemeye devam ediyoruz."

29 sivil öldü

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti, en az 71 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has Köyü'ndeki yeraltı hastanesi ve Hama kırsalındaki Latamne beldesinde bir hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.

Öte yandan, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçaklarının bugün İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimler, bir okul ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sonucu 17 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uyarı, suriye, idlib, Esed, AB
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