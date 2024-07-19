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Dünya
AA 19.07.2024 20:06

Almanya, İsrail Meclisinin Filistin devletini reddetmesinden endişe duyuyor

Almanya'nın İsrail Meclisinin (Knesset) Filistin devletinin kurulmasını reddetmesinden derin endişe duyduğu aktarıldı.

Almanya, İsrail Meclisinin Filistin devletini reddetmesinden endişe duyuyor
[Fotoğraf: GettyImages]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Knesset'in çoğunluğunun bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasından derin endişe duyuyoruz. Bu karar Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin birçok kararıyla çelişmektedir. İsrail böylece uluslararası toplumun ezici çoğunluğundan uzaklaşmakta ve kendisini izole etmektedir. Hepimiz izolasyonun güvenliğin düşmanı olduğunu biliyoruz" dedi.

Fischer, İsrail'in aldığı kararın bağlayıcı olmadığını ancak İsrail'in meşru güvenlik çıkarları ile Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkını uzlaştırma çabaları açısından da bir gerileme anlamına geldiğini aktardı.

Alman hükümeti için Filistinlilerin haklarını da güvence altına alan iki devletli bir çözümün alternatifinin olmadığını vurgulayan Fischer, "Çünkü İsrail'in güvenliği ancak iki devletli bir çözümle uzun vadede garanti altına alınabilir. Tıpkı İsrailliler gibi Filistinlilerin de kendilerine ait bir devlette kendi kaderlerini tayin edebilecekleri, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sürmeye hakları vardır" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge, 18 Temmuz'da, 68'e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

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