Ülkenin önde gelen haber kuruluşlarından Funke Mediengruppe'ya verdiği söyleşide, "Siber güvenlik endişeleri savaş nedeniyle daha da yükseldi. Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının saldırıları arttı" dedi.

Hükümetin, Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenlik Dairesi'ndeki çalışmalarının kapsamını da genişlettiğini belirten Faeser, "güvenlik birimlerinin siber saldırıları durdurmasını sağlamak için yeni araçlar geliştirdiklerini" ifade etti.

Faeser, Kremlin yanlısı hackerların siber saldırılarda kullandıkları teknolojilerin sürekli değiştiğini ve bunların durdurulması için gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Savaş başladığından beri Almanya'ya siber saldırılar yoğunlaştı

Guardian da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği askeri operasyon emriyle geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaştan bu yana Almanya'ya düzenlenen siber saldırıların yoğunlaştığını yazdı.

Kremlin'e yakınlığıyla tanınan Killnet adlı hacker grubu, geçen ay Almanya'daki büyük firmaların, havalimanlarının ve devlet dairelerinin internet sitelerine saldırı düzenlemişti.

Ukrayna'ya destek verildikçe saldırılar artıyor

Söz konusu siber saldırılar, Berlin yönetiminin Ukrayna'ya Leopar II tanklarını göndermeye karar vermesinin ardından gerçekleşmişti.

Killnet, 16 Şubat'ta da Almanya'nın tanınmış havayolu şirketlerinden Lufthansa'nın internet sitesini hacklemişti. Grup, saldırının Almanya'nın Ukrayna'ya gösterdiği desteğe misilleme olduğunu söylemişti.

"Dağıtılmış hizmet reddi" (DDoS) olarak bilinen bir siber saldırı tekniği kullanan Killnet, Almanya'ya yönelik faaliyetlerini sıklaştıracağını da bildirmişti.

Moskova ve Pekin'in ülkeyi hedef aldığı öne sürülmüştü

Almanya Federal Haber Alma Servisi'nin başkan yardımcısı Wolfgan Wien, geçen yıl yaptığı konuşmada "Rusya internet ağımızda, Çin internet ağımızda" diyerek, Moskova ve Pekin'in ülkeyi hedef aldığını öne sürmüştü.

Öte yandan Almanya'da 26 Eylül 2021'de düzenlenen seçimlerden önce de siyasilere yönelik siber saldırılar gerçekleştirilmişti. Dışişleri Bakanlığı, saldırıların ardında Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun olduğunu iddia etmişti.