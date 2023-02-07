Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock başkent Berlin'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasının başında depremlerin Türkiye ve Suriye'de sarsıcı etki bıraktığını vurgulayan Baerbock, aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenenleri anladığını, Almanya'da da arkadaşları ve ailelerinden haber bekleyenler olduğunu belirtti.

Baerbock, "Ortaklarımızla ve Avrupa Birliği (AB) ile insanlar için hızlı şekilde yardımları yola koyduk. Dün Türk mevkidaşıma dayanışmamızı ilettik." dedi.

Suriye'ye yardım çağrısı

Suriye'deki depremzedelere yardım edilmesi için Malteser International yardım kuruluşuna 1 milyon avro sağlayacaklarını bildiren Baerbock, Suriye'deki insanlara yardım ulaşması için Rusya dahil uluslararası aktörlerin etkisini kullanmasını talep etti.

Tüm gücün depremzedelere yardım edilmesi, insanların enkazdan çıkarılması ve onların korunmasına harcanması gerektiğini söyleyen Baerbock, bunun için Suriye'ye tüm sınır kapılarının açılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Baerbock, şu anda Suriye'ye sadece bir sınır kapısının (İdlib'deki Babülhava Sınır Kapısı) açık olduğunu, bunun da depremde zarar gördüğünü kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye taziye

Ermenistan ve Almanya arasında iyi ilişkilerin bulunduğunu belirten Baerbock, Almanya'nın hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü teyit ettiğini aktardı.

Bakan Baerbock, AB'nin kısa bir süre önce Ermenistan topraklarında uluslararası sınır boyunca sivil bir AB misyonunu başlatmaya karar verdiğine işaret ederek, bu misyonun varlığı ve insanlarla yapılacak görüşmelerin daha fazla istikrar ve güven sağlayacağını dile getirdi.

Söz konusu misyonda Almanya'nın sorumluluk alacağını ve önemli sayıda personel veren ülke olacağını anlatan Baerbock, "AB olarak, misyonumuzun orada tarafsız bir gözlemci olduğunu açıkça söyledik." şeklinde konuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da depremden dolayı Türkiye'ye taziyede bulunduklarını belirterek, ülkesinin Türkiye ve Suriye'ye destek sözü verdiğini söyledi.

Ermenistan'ın da geçmişte böyle bir felaketi yaşadığını anımsatan Mirzoyan, bundan dolayı bu felaket döneminde, bu ülkelerin yalnız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Mirzoyan, Ermenistan ile Türkiye arasında bir diyaloğun olduğunu dile getirerek, iki ülke arasında sınırların açılması konusunda bir mutabakatın bulunduğunu, Ermenistan olarak hızlı ve makul bir sonuca ulaşmak için gayret ettiklerini söyledi.

Burada bazı ilerlemeler olduğunu belirten Mirzoyan, "Bizim açımızdan (bu) biraz yavaş ancak olumlu adımlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Mirzoyan, bölgede istikrarlı ve kapsamlı bir barışa katkı sağlamak istediklerini ifade etti.