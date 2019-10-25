Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde iki ülke iş birliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin ele alınacağı belirtildi.

Ziyarette ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.

Almanya'dan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması talebine destek açıklaması gelmişti.

Kaynak: TRT Haber