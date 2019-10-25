Dünya
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor25 Ekim 2019 Cuma 11:15 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 11:18
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye geliyor. Maas, yarın bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
[Fotoğraf: Reuters]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde iki ülke iş birliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin ele alınacağı belirtildi.
Ziyarette ayrıca Suriye başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirilecek.
Almanya'dan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması talebine destek açıklaması gelmişti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas türkiye