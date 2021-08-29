Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye, Özbekistan Tacikistan, Pakistan ve Katar'ı kapsayan bölge turuna çıkıyor.

Maas ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Afganistan'daki durumun son derece değişken ve tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Maas iş birliğine vurgu yaptı

"Sadece Afganlar değil, komşu ülkeler de kendi başlarına üstesinden gelemeyecekleri zorluklarla karşı karşıya" dedi. "Afganistan'daki çöküşün bölgeyi istikrarsızlaştırmasını önlemek bizim çıkarımıza" ifadesini kullandı.

Maas, Almanya'nın taahhüdünün askeri tahliyelerin tamamlanmasıyla bitmediğini vurguladı.

Tahliyeler konusunda uluslararası iş birliğinin devam etmesini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.