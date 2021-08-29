Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Afganistan'daki durum son derece değişken ve tehlikeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve bazı bölge ülkelerine ziyareti öncesi Afganistan konusunda açıklamalarda bulundu. "Kabil'deki saldırılar, uluslararası terörizmin yeniden güç kazanma tehlikesinin büyüklüğünü gösterdi" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye, Özbekistan Tacikistan, Pakistan ve Katar'ı kapsayan bölge turuna çıkıyor.
Maas ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Afganistan'daki durumun son derece değişken ve tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
Maas iş birliğine vurgu yaptı
"Sadece Afganlar değil, komşu ülkeler de kendi başlarına üstesinden gelemeyecekleri zorluklarla karşı karşıya" dedi. "Afganistan'daki çöküşün bölgeyi istikrarsızlaştırmasını önlemek bizim çıkarımıza" ifadesini kullandı.
Maas, Almanya'nın taahhüdünün askeri tahliyelerin tamamlanmasıyla bitmediğini vurguladı.
Tahliyeler konusunda uluslararası iş birliğinin devam etmesini sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.
Etiketler: Afganistan Almanya
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