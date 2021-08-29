Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:11Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
ABD: Taliban, 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini söyledi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini bildirdi.
Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti.
ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, DEAŞ'a karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden, son haftalarda DEAŞ'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.
Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 13 Amerikan askeri ölmüştü.
Etiketler: ABD Afganistan Kabil Taliban
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