Mısır Refah Sınır Kapısı'ndan çift taraflı geçişlere sabah saatlerinde yeniden izin verdi.

Gazze İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Mısır, sınır kapısını herhangi bir sebep göstermeksizin 23-25 Ağustos'ta geçişlere kapatmıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın 26 Ağustos'ta tek yönlü olarak açılacağını duyurmuştu.