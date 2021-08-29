ABD polisi otoyol devriyesi sözcüsü Kim Montes, Orlando kenti yakınında Tesla'nın, bir araca yardım etmek için yol kenarında duran polis arabasına ve diğer araca çarptığını açıkladı.

Kim Montes kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), yaşanan kazaların ardından 16 Ağustos'ta ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlatmıştı.

"Çoğu kaza hava karardıktan sonra meydana geldi"

NHTSA tarafından paylaşılan belgede, Ocak 2018'den bu yana otopilot kontrolünde çalışan Tesla araçlarının itfaiye ve polis arabaları gibi acil durum araçlarına çarptığı 11 kazanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Bu kazaların toplam 17 kişinin yaralanması ve bir kişinin ölümüyle sonuçlandığı belgelenirken çoğu kazanın hava karardıktan sonra meydana geldiği tespit edilmişti.

Kazaya karışan Tesla araçlarının tümünün otopilot veya trafik duyarlı seyir kontrol sisteminde olduğu açıklanmıştı.