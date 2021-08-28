Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri elektrikli araç tasarladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteği ile üretilen elektrikli araç Erzurum'u TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada temsil edecek.

"Öğrencilerimiz açısından büyük bir deneyim oldu"

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Fatih Toprak, "Öğrencilerimiz açısından büyük bir deneyim oldu. Kendileri açısından bir farkındalık da yarattı. Elektrikli araç bildiğiniz gibi yaygınlaşacak. Onun için de bir insan kaynağı teşkil etmesi açısından önemli" dedi.

"Aracın tüm tasarımları bize ait"

Projede 10 öğrenci gece gündüz çalıştı. O öğrencilerden biri, "Şasimizi ürettik. Üzerine kablomuzu ürettik. Rollbarları da ürettikten sonra diğer elektronik mekanizmaları yerleştirdik. Aracın tüm tasarımları bize ait" açıklamasını yaptı.

Her şeyi hesaplayarak yaptıklarını söyleğen öğrenci, "Mühendislik hesaplamalarına göre yaptık. Yani bir pürüz çıkmazsa son anda inşallah halledeceğiz" diye konuştu.

Yarışma 31 Ağustos - 5 Eylül arasında düzenlenecek.