SpaceX firması, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) için 23'üncü kez istasyona kargo taşıyor.

Kargoyu taşıyan Falcon 9 roketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden ateşlendi.

Falcon 9’s first stage booster has landed on A Shortfall of Gravitas – first landing on this droneship! pic.twitter.com/vaiqb30q0P