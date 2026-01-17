Çok Bulutlu -1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2026 21:28

Suriye ordusu terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Tabka'ya girmeye başladı

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını duyurdu.

Suriye ordusu terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Tabka'ya girmeye başladı

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan, terör örgütü, Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

ETİKETLER
PKK/YPG Suriye Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Trump'tan Avrupa ülkelerine 'Grönland' vergisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:09
Yolcu kabul etmeyen taksi şoförünün aracı trafikten men edildi
20:57
Bakan Bolat: Türkiye 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat artırdı
21:32
Trump'tan Avrupa ülkelerine 'Grönland' vergisi
20:31
Kamçatka’ya son 30 yılın en yoğun karı yağıyor
18:57
Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
19:53
Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
Artos Dağı'nın zirvesinde mercek bulut görüldü
FOTO FOKUS
Beslediği köpek saldırdı
Beslediği köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ