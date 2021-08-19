Çin’in Yunhai 1-02 uydusu 2019’da Gobi Çölü'nden fırlatıldı. Başarıyla yörüngeye yerleşen uydu, çalışmalarına başladı. Ancak geçtiğimiz mart ayında uyduyla irtibat kesildi.

Amerikalı gözlemciler, Çin uydusunun bir kazaya karıştığını tespit etti. Gözlemcilere göre uyduya, 1996 yılında fırlatılan Rus roketinin geride kalan parçaları çarptı.



Roketten kalan parçaların yıllar sonra bir kazaya karışması uzay çöpü sorununu yeniden gündeme getirdi.



Uzayda sayısı artan atık parçalar, uyduları tehdit eder hale geldi.

Alçak yörüngedeki risk

Alçak yörüngedeki uzay çöplerinin roket kalkışlarına risk oluşturmasından da endişe ediliyor.



Uydulara çarpacak küçük parçaların tamir edilemez hasar verebileceği belirtiliyor.



Uzmanlar sorunun çözülmesi için uzay ajanslarının iş birliğini artırması gerektiğini savunuyor.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]