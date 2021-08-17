"Mars'ta yaşam yer altında olabilir."

Bilim insanları Kızıl Gezegen'in yüzeyinde yaşam arayışını sürdürürken yeni bir buluş ortaya çıkardı.

Bilim insanlarına göre radyoaktif elementler yerin derinliklerinde su moleküllerini parçalayarak yer altı yaşamını besleyebilecek maddeler üretiyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kızıl Gezegen’de yeni yaşam formları



Radyoliz diye bilinen bu süreç, milyonlarca yıl boyunca Dünya'daki izole, su dolu çatlaklarda ve kaya gözeneklerinde bakterileri besledi.



Kızıl Gezegen'de de durumun aynı olabileceğini düşünen bilim insanları bazı yaşam formlarının yerin altında sığınak bulmuş olabileceğini ortaya koydu.

Göktaşları incelendi



Mars'tan düşen gök taşları incelendi, mineral yapısı, tane boyutları ve radyoaktif element bolluğu değerlendirildi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Veriler kullanılarak Mars kabuğunun gözenekliliği ölçüldü.



Araştırmacılar, yer altı bakterilerine güç verebilecek kimyasal bileşenlerin Mars'ta ne kadar üretilebileceğini hesapladı.

Yeni keşif



Sonuç olarak Mars'ta yer altında su varsa meydana gelen radyolizin milyarlarca yıl boyunca mikrobiyal yaşam formlarını destekleyebileceği, hatta bu yaşam formlarının günümüze kadar ulaşabileceği keşfedildi.