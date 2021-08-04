Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boeing Starliner’ın test uçuşunu ikinci kez erteledi
[Fotoğraf: Reuters]
Amerikan havacılık ve uzay şirketi Boeing'in Starliner isimli uzay aracının gerçekleştireceği insansız test uçuşu ikinci kez ertelendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketlerin uzaydaki rekabeti devam ederken Boeing'in gerçekleştireceği önemli bir deneme son anda iptal edildi.
Boeing'ten yapılan açıklamada "denemenin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği" açıklandı.
Rus modülünde arıza çıkmıştı
30 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan test uçuşu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Rus modülünde arıza çıkması nedeniyle salı gününe ertelenmişti.
Aracın insansız ilk test uçuşu 2019 yılında gerçekleşmişti.
İlk test uçuşundaki yazılımsal bir hata yüzünden modülün izi kaybedilme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.
Etiketler: Uzay Çalışmaları
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