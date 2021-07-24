ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) buz kütlelerinin altında büyük su kütleleri bulunduğuna inanılan gezegen Jüpiter’in Europa uydusuna odaklandı.

Ajans, "Jüpiter’in Ay’ı"na gidebilmek için de SpaceX’in Falcon Heavy roketini istedi.

NASA’nın Elon Musk’ın şirketi ile 178 milyon dolara anlaştığı belirtiliyor.

Mars’ta yaşam arayışında olan NASA, Dünya'nın 2 katı büyüklüğünde okyanuslar bulunduğuna inandığı Europa Clipper'dan umutlu.

Dünyadan 630 milyon kilometre uzakta bulunan Europa’ya yolculuğun 2024 yılının ekim ayında başlaması öngörülüyor.

Görev sırasında Europa’nın yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin çekilmesi, buzlu kabuğunun bileşiminin ve kalınlığının tespit edilmesi hedefleniyor. Yüzeyin altındaki göllerin aranması ve okyanusun derinliğinin ve tuzluluğunun ölçülmesi amaçlanıyor.