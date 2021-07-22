ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance, gezegende çalışmalarını sürdürüyor.

Araç, son olarak Mars yüzeyinde delik açarak örnek toplamaya başladı.

Bu operasyon 11 gün sürecek, alınan örneklerin içeriği analiz edilerek Dünya'ya gönderilecek.

Geçmişin izlerini arıyor

Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor.

Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışıyor.

[Perseverance hakkında | Grafik: TRT Haber]

Perseverance, Mars'a gönderilen en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip araç

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

NASA, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Temmuz 2020'de yola çıkan NASA'nın keşif aracı, Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e inmişti.

Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü 6 Mart'ta gerçekleştirmişti.

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