Oksijen üretimi, Perseverance'ın sağ kısmında yer alan ve Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı Deneyimi (MOXIE) adı verilen cihaz tarafından gerçekleştirildi.

MOXIE, ilk çalışmasında 5 gram oksijen üretmeyi başardı. Bunun, rutin faaliyette bulunan bir astronotun 10 dakika nefes almasını sağlayabilecek bir miktar olduğu belirtildi.

Üretimin artırılması planlanıyor

MOXIE mühendisleri, testleri ve çalışmaları sürdürerek oksijen çıktısını artırmayı hedefliyor.

Yerinde üretilen oksijenin dönüş yolculuğunda roket itici olarak kullanılabileceği, bunun da Dünya'dan ciddi miktarda oksijen taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracağı değerlendiriliyor.

[MOXIE Cihazı | Fotoğraf: NASA/JPL - RYAN LANNOM via AFP]

Perseverance, Mars'a gönderilen en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip araç

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

NASA, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü 6 Mart'ta gerçekleştirmişti.