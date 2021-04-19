Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
NASA'nın Mars'taki helikopteri 'Ingenuity' ilk uçuşunu yaptı
[NASAJPL-CaltechHandout via REUTERS ]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars'taki "Ingenuity" adlı keşif helikopteri, ilk kontrollü uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
NASA, keşif aracı Perseverance ile Kızıl Gezegen'e gönderdiği 1,8 kilogramlık mini helikopter Ingenuity'nin kalkış ve inişi başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
[NASA/JPL-Caltech/ASU/Handout via REUTERS ]
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Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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