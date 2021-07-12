Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği güneş fırtınası dünyaya doğru ilerliyor ve bu fırtınanın gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor.

Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.

Dünya’nın manyetik alanı etkilenebilir

Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.

[Fotoğraf: Getty]

Sinyallerde parazitlenmeler olabilir

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilecek ve uyduları doğrudan etkilenebilecek.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.