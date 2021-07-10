Floresan lambayı, neon ışıklarını, hızölçeri, mikrodalga fırını ve daha birçok icadı yapan Tesla, zamanının çok daha ötesinde çalışmalara imza attı.

1884'te henüz ampulün patentini yeni alabilen ve elektriğin dağıtımı için bir sisteme ihtiyaç duyan Thomas Edison’un yardım çağrısı sonucu ilk defa elektriği kablosuz ve yüksek miktarlarda iletebildi.

Patenti Ford’a ait olsa da ateşleme sisteminin icatı Tesla’ya aittir. 1898'de, Madison Square Garden'da ilk uzaktan kumandalı model botununu da dünya ile tanıştıran kişi Tesla’dan başkası değildir. Hani şu günümüzde uzay mekikleri, uydular, cihazları kontrol edebildiğimiz uzaktan kumandaları…

Fikirlerine bir gün ihtiyaç duyulacağından emindi

Radarların ortaya çıkışını sağlayacak Enerji dalgalarının kullanımı fikrini ortaya atan ve fikrine şiddetle karşı çıkılan Tesla, zamanın olduğu kadar dünyanın da ötesine çıktı ve uzaya ilk ses dalgalarını yollayan bilim insanı ünvanını almayı başardı.

Dünyanın ilk hidroelektrik santralini Niagara şelalerinde gerçekleştiren Tesla, 7 Ocak 1943 yılında kendisine ait patentini aldığı 700 buluşla en çok patent sahibi kişi olarak dünya tarihine geçmeyi başardı.

Filmlerde, oyunlarda hatta Sırbistan'daki bir banknotta karşımıza çıkan Tesla, sözleriyle de buluşları kadar günümüze ışık tuttu.

“Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun; ama uğrunda çok uğraştığım gelecek, benimdir” diyen Tesla’nın uçuk icatları bilim dünyasını aydınlatmaya hala devam ediyor.

