Su ve kir tutmuyor, antibakteriyel özellik taşıyor. Virüslere karşı da etkili.

Bu özel kumaş, Tekirdağ Çerkezköy'deki Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geliştirildi.

Lise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelinde belirlediği 45 Ar-Ge merkezinden biri.

"Antibakteriyel, su ve kir itici bir önlük"

Oluşturulan merkezlerle, mesleki eğitimde üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Patent, faydalı model, marka ve tasarım çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu, "İlk yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışması da öğretmenlerimizin özellikle salgın döneminde mevcut durumlarını da düşünerek yüz yüze eğitime hazır olabilmeleri açısından antiviral, antibakteriyel, su ve kir itici bir önlük gerçekleştirmekti ve onu sonuçlandırdık" dedi.

10 bin öğretmene ücretsiz dağıtılacak

Proje için bakanlık yaklaşık 1 milyon lira kaynak ayırdı.

Üretilen kumaşlarla öğretmen önlüğü dikilecek. Önlükler Tekirdağ'da görevli 10 bin öğretmene ücretsiz dağıtılacak.

Haber: Levent Silistre

