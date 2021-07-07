Yerli uydu güneş paneli, 6 yıllık bir çalışmanın ürünü. Proje, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütüldü.

100 vatlık enerji üretiyor

85 hücreli güneş paneli 100 vatlık enerji üretiyor. Seneye uzaya fırlatılacak gözlem uydusu İMECE'de deneysel yük olarak yer alacak.

Proje Yürütücüsü Alper Seçgin, projenin tedaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Kalifikasyon süreçleri tatamlandı"

Seçgin, "Geliştirdiğimiz uydu panelinin kalifikasyon süreçleri tatamlandı. Akabinde uçuş modelinin üretimi yapıldı. Şu anda proje ana yüklenicimiz olan TÜBİTAK Uzay Enstitüsüne uçuş modelimiz teslim edildi "dedi.

Panel için detaylı bir AR-GE çalışması yapıldığını ve ardından üretim hatlarının kurulduğunu söyleyen Seçgin, şöyle devam etti:

"Gelen hücrelerimizi burada hem elektriksel bağlantılama elemanları olsun hem koruyucu camlama elemanları hem de hücrelerin birbirine seri bağlanmaları olsun, burada tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz."

Merkezde, uydular için bir buçuk metrekarenin üzerinde paneller üretilebilecek.

Yerli uydu güneş panelleri, on binlerce euro tutan ithallerine göre yarı yarıya maliyet avantajı sağlayacak.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Deniz Kahraman