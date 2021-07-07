OSTİM'de savunma araçlarına yönelik test sistemlerinden, yerli silah teknolojilerine kadar pek çok başarılı projeye imza atılıyor.

Yüz binlerce voltluk enerji, yerli savunma projelerinin dayanıklılığını ölçmek için faaliyet gösteriyor.

Türk savunma sanayiinin göz bebeği Milli Muharip Uçak'ın yıldırım testi de bu yerli imkanlarla yapılacak.

Kurulacak test tesisinde, OSTİM'deki Türk girişimcilerin imzası var.

Firma yetkilisi Fazıl Hızal, "Bir test altyapısı projesi var yıldırım test tesislerinin kurulması ve bu tesislerde sistemleri bileşenleri ve kendisinin test edilmesiyle ilgili biz bunun yüklenicisiyiz. Şimdiye kadar platformlarımızı ya tedarik ediyorduk ya da tasarım konusunda lisanlarla üretim yapıyorduk ama kendi platformlarımızı ürettiğimizde bu testleri de kendimiz yapmak durumdayız" diyor.

6 binden fazla işletme

Ankara'daki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde geliştirilen projeler, bölgenin sınırlarını aşıyor.

Bünyesinde 6 binden fazla işletme faaliyet gösterirken, 17 ana sektörde 60 bini aşkın çalışan görev yapıyor. 138 farklı iş kolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yenilikçi üretimin merkezi

Ar-Ge firmalarının bir arada faaliyet yürüttüğü OSTİM, bilinen sanayi bölgelerinden farklı. Fikir ve bilginin ürünlere dönüştüğü bir teknoloji merkezi aynı zamanda.

Girişimler, Türkiye'nin özellikle savunma sanayiindeki ihtiyaçlarını karşılıyor. OSTİM büyüdükçe Türkiye'nin bu alandaki uluslararası iddiası da büyüyor.

Savunmaya yerli katkı

OSTİM'de insansız hava araçlarından elektro-manyetik fırlatma sistemine kadar pek çok farklı proje için çalışmalar yürütüldü.

Geliştirilen ürünler, savunmadaki yerlilik oranını arttırdı. Bu çalışmalar, dünyanın en prestijli kurumlarının ilgi odağı haline geldi.

Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren bir firmanın yetkilisi İbrahim Yarsan, "Biz savunma sanayiinde daha çok mekanik parça imalatında görev alıyoruz ana yüklenicilerin makina parçalarını üretüyoruz. Türkiye'nin ilk CERN'e makine imal eden ilk firması olduk birçok firmanın önü açıldı. İlk milli piyade tüfeğinin prototiplerini üretti, birçok şeylerin ilklerinde yer aldı" diyor.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, en önemli hedeflerinin yurt dışına ihraç olduğunu söylüyor. "Buradaki rekabet gücünü arttırarak burada gördüğünüz KOBİ'ler bile dünyaya ürünlerini satacak kabiliyetlere erişebiliyorlar" sözleriyle sanayi bölgesinin önemine işaret ediyor.

Üniversite ve teknokente sahip

OSTİM, üniversitesi ve teknoparkı ile akademi - sanayi iş birliği için dünyaya örnek bir model sunuyor.

1967 yılından bu yana faaliyetlerin sürdüğü OSTİM'deki yerli firmalar, sektörlere değer katıyor.

Girişimcilerin geliştirdiği teknolojik altyapılar, yeni ve büyük hedeflerin önünü açıyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Mesut Akın