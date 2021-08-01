Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bugün yaptığı açıklamada, “Uzaydayken başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirilebilen sofistike bir telekomünikasyon uydusu fırlatıldı” ifadelerini kullandı.

Eutelsat Quantum adlı ticari uydu, dün Fransız Guyanası’ndan Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatıldı. Uydu yörüngede yeniden programlanabilir olduğu için hareket halindeki gemilerdeki, uçaklardaki, kamyonlardaki, TIR’lardaki ve diğer kara taşımacılığındaki yolculara bilgi sağlamak için neredeyse gerçek zamanlı olarak hareket edecek şekilde Dünya’dan yönlendirilecek.

İngiltere için üretildiği belirtilen uydunun, kötü niyetli olarak yayılan sinyallerin kaynağını tam olarak belirleyebildiği ve herhangi bir kötü niyetli müdahaleyi düzeltmek için harekete geçebildiği aktarıldı. Uydu, Batı Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir alanı kapsayacak.