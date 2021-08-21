Elektrikli araç üreticisi ABD'li Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, şirketin artık robot üreteceğini açıkladı.

Şirket, insan görünümlü robotla ilgili çalışmalara başladı. Robot, elektrikli otomobillerde kullanılan teknolojiyle geliştiriliyor.

Beş parmaklı ellere sahip olacak robot, yaklaşık 177 santimetre boyunda ve 57 kilo ağırlığında tasarlandı.

Robot, insandan daha yavaş olacak

Aynı zamanda robotla konuşulabilecekken, robota "Lütfen şu vidayı al ve tornavida ile otomobile monte et" denilebilecek.

Elon Musk robotun bir insandan daha yavaş olacak biçimde tasarlandığını da vurguladı.

Robotun prototipinin bu yıl içinde hazırlanması planlanıyor.