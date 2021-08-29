Afganistan'da 180'den fazla kişinin öldüğü terör saldırısının ardından tansiyon yüksek.

Kabil'deki havalimanı yakınlarından bir kez daha patlama habere geldi.

Kabil'de havalimanı yakınlarından patlama sesi duyuldu. Bölgedeki son durumu @trthaber spikeri Ahmet Görmez aktardı. pic.twitter.com/XXeQ5T0GZt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021

Bir yerleşim bölgesine henüz belirlenemeyen yönden roket atıldı.

Saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi öldü.

ABD ordusundan DEAŞ'a operasyon

Aynı saatlerde ABD'den de bir operasyon açıklaması geldi.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kabil Havalimanı'na saldırı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'a ait bomba yüklü bir araca insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hedef alınan aracın içinde DEAŞ terör örgütü üyesi intihar bombacılarının bulunduğunu, olası bir tehdidin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Taliban'ın iddiası: ABD askerleri sivilleri öldürdü

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Kabil Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın Horosan grubu tarafından düzenlenen saldırı ve sonrasında yaşananları anlattı. Saldırı sonrası Amerikan askerlerinin panik halde sivilleri vurarak öldürdüğüne dair rapor aldıklarını kaydetti. Mücahid, Taliban'ın DEAŞ türü yapıların önünü alabileceğini savundu.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Mücahid, "Türk halkı ve devleti bizim dostumuzdur. Bizim bu dostluğumuzun devam etmesi için birçok neden bulunuyor" dedi.

Sınırda çatışmalar yaşandı

Afganistan-Pakistan sınırında ise çatışmalar yaşandı.

Afganistan sınırından Pakistan'ın Bajaur bölgesindeki askeri karakola ateş açıldı. İki Pakistan askeri öldü. Pakistan ordusu, en az iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.