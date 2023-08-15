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Dünya
AA 15.08.2023 11:00

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, uçağındaki arızadan ötürü Pasifik ziyaretini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, uçağındaki arızadan ötürü Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, uçağındaki arızadan ötürü Pasifik ziyaretini iptal etti
[Fotograf: Reuters]

Baerbock, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, her şeyin denendiğini aktararak, "Maalesef Hint-Pasifik seyahatime arızalı uçak olmadan devam edilmesi lojistik olarak imkansız. Bu can sıkıcı olmaktan öte bir şey." ifadesini kullandı.

Hint-Pasifik bölgesinde sadece dostlarının ve ortaklarının bulunmadığını, bu bölgenin 21. yüzyılın dünya düzenini önemli şekilde şekillendireceğini vurgulayan Baerbock, bundan dolayı diyalogda bulunmanın önemli olduğunu kaydetti.

Abu Dabi'den tarifeli uçakla Berlin'e dönecek

Spiegel dergisinin haberine göre, ziyaretin iptal edilmesinin ardından Baerbock, Abu Dabi'den tarifeli uçakla Berlin'e dönecek.

Almanya'dan pazar akşamı Avustralya'ya doğru yola çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'u taşıyan "Airbus 340-300" tipi uçak, yakıt almak için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye iniş yaptı.

Yakıt aldıktan sonra havalanan uçakta, mekanik bir arıza tespit edildi. Uçak, yaklaşık 2 saat tur atıp 80 ton yakıtı boşalttıktan sonra tekrar Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı.

Uçağın gece ikinci kez aynı arızadan ötürü Abu Dabi'ye geri dönmesi üzerine bu sabah Baerbock'un, Pasifik bölgesine yapacağı ziyaretin iptal edilmesi kararı verildi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, bu hafta Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeyi planlıyordu.

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