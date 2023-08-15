Hawaii yangınlara teslim: Ölü sayısı 99'a yükseldi

ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından biri olan Maui'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Eyalette 8 Ağustos'ta başlayan, bir haftadır devam eden ve adanın tarihi tatil beldesi Lahaina'nın büyük bir bölümünü yok eden yangınlarda can kaybı 99'a yükseldi.

"Yeterli su bulmakta zorlanıyoruz"

Hawaii Valisi Josh Green arama-kurtarma çalışmalarının zaman alacağını vurguladı ve şunları söyledi:

“Tahmin etmesi zor. Muhtemelen 10 gün daha sürecek. Telefon servisi hizmeti yavaşça eski haline dönüyor. Kayıp kişilerin sayısı 2 binden 1300’e düştü. Yangın bölgesinde suya erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Maui ve diğer kırsal alanlarda evlere ve halkımıza herhangi bir müdahale için yeterli su bulmakta zorlanıyoruz."

Maui Polis Departmanı Şefi John Pelletier de, "20 kadavra köpeği ile onlarca arama-kurtarma ekibi küle dönmüş yollarda ilerleyişini sürdürüyor. Pazartesi günü itibarıyla alanın yüzde 25’inde arama yaptılar. Hafta sonu bu oran yüzde 3’tü." dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 5,6 milyarlık hasarın meydana geldiği orman yangınlarında arama-kurtarma çalışmaları ile birlikte her gün 10 ila 20 kişinin cansız bedenine ulaşılması öngörülüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ise sürüyor.

Yangının büyük kısmı kontrol altına alındı

Orman yangınlarında 13 binden fazla kişinin yaşadığı Lahaina'da evlerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, yangınların yüzde 85’i kontrol altına alındı.

İç kesimlerde de meydana gelen yangınların yüzde 60’ı söndürülürken, alevlerin başka alanlara sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eyaletteki hasarın giderilmesi için kongreden 12 milyarlık fon yardımı isteyeceği belirtiliyor.