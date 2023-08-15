İran Petrol Bakanı, günlük petrol üretimlerinin 3 milyon 190 bin varile çıktığını açıkladı

İran Petrol Bakanlığına bağlı Enerji Haber Ajansına (SHANA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ovci, enerji güvenliğinin önemine işaret etti.

Ülkedeki enerji üretiminde en büyük payın petrole ait olduğuna dikkati çeken Ovci, mevcut hükümetin, Meclisin desteğini de alarak petrol ve gaz üretimini artırmak için planlar hazırladığını aktardı.

Ovci, bu planların uygulandığına işaret ederek, "İran'ın petrol üretimi günlük 3 milyon 190 bin varile ulaştı. Üretim kapasitemiz ise şu anda günlük 3 milyon 850 bin varildir." dedi.

İranlı Bakan, ülkede günlük doğal gaz üretiminin ise 1 milyar metreküp olduğunu ifade etti.

İran Petrol Bakanlığı istatistiklerine göre, ABD'nin devreye soktuğu yaptırımlardan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.