Az Bulutlu 37.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.08.2023 10:37

İran Petrol Bakanı, günlük petrol üretimlerinin 3 milyon 190 bin varile çıktığını açıkladı

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkesinin günlük petrol üretiminin 3 milyon 190 bin varile ulaştığını duyurdu.

İran Petrol Bakanı, günlük petrol üretimlerinin 3 milyon 190 bin varile çıktığını açıkladı
[Fotograf: Reuters]

İran Petrol Bakanlığına bağlı Enerji Haber Ajansına (SHANA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Ovci, enerji güvenliğinin önemine işaret etti.

Ülkedeki enerji üretiminde en büyük payın petrole ait olduğuna dikkati çeken Ovci, mevcut hükümetin, Meclisin desteğini de alarak petrol ve gaz üretimini artırmak için planlar hazırladığını aktardı.

Ovci, bu planların uygulandığına işaret ederek, "İran'ın petrol üretimi günlük 3 milyon 190 bin varile ulaştı. Üretim kapasitemiz ise şu anda günlük 3 milyon 850 bin varildir." dedi.

İranlı Bakan, ülkede günlük doğal gaz üretiminin ise 1 milyar metreküp olduğunu ifade etti.

İran Petrol Bakanlığı istatistiklerine göre, ABD'nin devreye soktuğu yaptırımlardan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.

ETİKETLER
İran Petrol Enerji
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 86,52 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:01
Kocatepe Camii'nde yapılan çekime soruşturma: 2 gözaltı
11:03
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 12’ye yükseltti
11:02
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, uçağındaki arızadan ötürü Pasifik ziyaretini iptal etti
11:02
İstanbul'da aranan 960 kişi ve 548 yoklama kaçağının yakalandı
11:03
Siirt'teki orman yangını kontrol altında
10:54
Terör örgütüne finans desteği sağlayan 32 kişiye gözaltı
Havran mandalinası ve siyah incirinin coğrafi işaret tescilleri yapıldı
Havran mandalinası ve siyah incirinin coğrafi işaret tescilleri yapıldı
FOTO FOKUS
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
Rusya’nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonunda patlama: 5 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ