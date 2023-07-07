Alman Sözcü, Macron’un sosyal medyayı kısıtlamaya yönelik açıklamasını değerlendirmekten kaçındı

Bakanlık Sözcüsü Wagner, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki olaylardan sonra sosyal ağları kısıtlamak istiyor. Bu konuda tartışmalar var. Alman hükümeti, bu açıklamayı nasıl değerlendiriyor?” şeklindeki sorusu üzerine, “Bunu biz değerlendirmiyoruz. Medyadaki bu haberleri gördüm ancak benim burada bu konuda bir değerlendirmem yok.” ifadelerini kullandı.

Wagner, AA muhabirinin “Ancak bu konu sesli düşünülüyor. Macron, bu açıklamayı gerçekleştirdiğinde bu, Avrupa’daki basın özgürlüğü açısından ne anlama gelir?” sorusuna ise “Ben bunu somut tedbirlerle ilgili olduğu şeklinde algılamadım ancak bir kez daha burada Dışişleri Bakanlığı adına bu, buradan değerlendireceğim bir şey değil. Bu, Fransa hükümetine sormanız gereken bir soru.” yanıtını verdi.

Macron ne demişti?

Macron, 4 Temmuz'da Elysee Sarayı'nda 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından protestoların yapıldığı şehirlerin belediye başkanlarıyla bir araya gelmiş, konuşmasında "İşler çığırından çıktığında (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Senato, dijital platform paylaşımlarına düzenleme getiren tasarıyı kabul etti

Fransa Senatosu, dijital platformlardaki paylaşımlara düzenleme getiren yasa tasarısını 5 Temmuz'da kabul etti.

Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarının yasalaşması halinde yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.

Senato, kamu düzeniyle kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden paylaşımların iki saat içinde kaldırılmasına olanak veren tasarı maddesini ise reddetti.

"Dijital Hayatı Güvence Altına Alma ve Düzenleme" başlıklı tasarı, Parlamentonun diğer kanadını oluşturan Mecliste de görüşülecek.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.