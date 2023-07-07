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Dünya
AA 07.07.2023 15:25

Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarda bulunan Orban, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez." dedi.

Macar hükümetinin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.

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