Çalışmaları ABD merkezli New Yorker ve The New York Times'da da yayınlanan sanatçı Christoph Niemann, gündelik eşyaları kendi tarzında yorumlayarak, ilginç eserler ortaya koyuyor.

Kimi zaman New York sokaklarında taksi camına çizdiği bir bisikletli ile şehir turu atıyor, kimi zaman Münih'te tren camına çizdiği saati koşturuyor, kimi zaman da Berlin sokaklarında dans gösterisi sunuyor.

Kaynak: TRT Haber