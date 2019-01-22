Ria haber ajansına göre, Rus Hava Kuvvetlerine ait Tu-22M3 model bombardıman uçağı, Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan Olenegorsk havaalanına, yerel saat ile 13.40’ta sert iniş yaptı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilirken, kaza sonucunda mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Değişken kanat yapısına sahip Rus yapımı Tu-22M3 model bombardıman uçağı uzun menzilli ve süpersonik özelliğe sahip olmasıyla biliniyor.

Geçen hafta Rusya'nın doğusunda Japon Denizi üzerinde iki Rus Su-34 savaş uçağı havada çarpışarak düşmüştü.

Kaynak: AA