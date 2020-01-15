Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, TRT Arabi ve TRT World kanalları ile Türkiye’nin sesini uluslararası alanda duyuran TRT'nin Almanca yayın adımına karşı karalama kampanyasına başladı.

Gazete, TRT Deutsch'ın test yayınına başlaması haberinde, Erdoğan'ın sözücüsü kanal ilk kez Almanca yayın yapacak ifadelerini kullandı.

Haberi kaleme alan Bild yazarı Julian Röpcke'nin, TRT World'ün konuyla ilgili bi haberine sosyal medyadan atıfta bulunarak "Bu da mı olacaktı" mesajıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Küresel vicdanın yeni sesi: TRT Deutsch

TRT Deutsch, dijital platformlarda test yayınına başladı.

TRT kanallarının ve dijital platformlarının uluslararası alanda artan etkinliği, üstlenilen görevler ve yurt dışında kazanılan prestijli ödüller TRT'nin uluslararası alanda etkin bir marka olma yolunda attığı önemli adımlar oldu.

TRT uluslararası kanalları ile küresel vicdanın sesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, test yayınına başlayan TRT Deutsch'da, güncel olaylar farklı açılardan incelenerek ana akım medyada fark edilmeyen alternatif konular masaya yatırılacak.

TRT Deutsch, güvenilir bir haber kaynağı olmanın yanında kendisini her türlü ayrımcılağa karşı konumlandıracak. İlginç röportajlar, farklı konularda üretilecek raporlar ve video içerikleriyle fikir çeşitliliğine katkıda bulunacak.

Kaynak: TRT Haber