Dünya
Boeing'e bir darbe de Malezya'dan: 737 MAX siparişleri askıya alındı15 Ocak 2020 Çarşamba 14:39 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:48
Malezya Havayolları, geçen yıl meydana gelen kazalar nedeniyle 25 adet Boeing 737 MAX model uçağın siparişini durdurdu.
[Fotoğraf: Reuters ]
Konuya dair açıklama yapan firma yetkilileri, bu tip uçakların geçen sene 2 defa kaza yaptığını hatırlatarak, “Söz konusu uçaklardaki tutukluk ve rötarlı dönüşlerden ötürü Malezya Havayolları, siparişlerin dağıtımını askıya almıştır.” dedi.
Kararın ardından Boeing’den gelen açıklamada ise Malezya Havayolları’ndan özür dilendi ve “Müşterilerimizin 737 MAX modelimize güvenini yeniden kazanmak için her türlü desteği göstereceğiz.” ifadesi kullanıldı.
Geçen yılki kazaların ardından Boeing’in uçak siparişleri, son 11 yılın en düşük rakamına gerilemişti.
Kaynak: AA
Etiketler: uçak kazası malezya havayolları boeing 737 max