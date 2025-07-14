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Dünya
AA 14.07.2025 14:00

Alman komşusunun bıçaklayarak öldürdüğü Müslüman kadının ırkçılık kurbanı olduğu öne sürüldü

Almanya'nın Hannover kentinde 31 yaşındaki Alman komşusu tarafından bıçaklanarak öldürülen 26 yaşındaki Cezayirli Rahma Ayat'ın, daha önce ailesini arayarak komşusu tarafından ırkçı hakaret ve tacize uğradığını anlattığı ortaya çıktı.

Alman komşusunun bıçaklayarak öldürdüğü Müslüman kadının ırkçılık kurbanı olduğu öne sürüldü

4 Temmuz'da yaşadığı apartmanın merdiven boşluğunda 31 yaşındaki Alman komşusunun saldırısına uğrayan Ayat, otopsi raporuna göre biri kalbine isabet eden çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Cezayirli Müslüman kadının annesi, El-Araby televizyonuna yaptığı açıklamada, kızının kendilerine öldürülmeden önce cinayet şüphelisi Alman komşusu tarafından "başörtüsü ve etnik kökeni nedeniyle" defalarca hakaret ve tacizde bulunduğunu aktardığını söyledi.

Savcılık, 31 yaşındaki Alman'ın sabıka kaydı bulunmadığını açıkladı.

Olay

Cezayirli 26 yaşındaki Rahma Ayat, yaşadığı apartmanda 4 Temmuz'da Alman komşusunun bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Polis ve görgü tanıklarına göre, olay günü komşuları yardım çığlıklarını duyup yetkililere haber vermişti.

Göğsünde ve omzunda çok sayıda bıçak yarası bulunan Ayat, acil servis ekipleri olay yerine geldikten kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

Aynı gün 31 yaşındaki saldırgan gözaltına alınmıştı.

Ayat'ın komşusu hakkında Alman polisine defalarca şikayette bulunduğu ancak şikayetlerin "ciddiye alınmadığı" öne sürülmüştü.

Müslüman cemaati ve ailesi, başörtülü olduğu için defalarca taciz edildiği yönündeki haberlerin ardından, Ayat'ın öldürülmesinin ırkçı saikli bir nefret suçu olarak tanınmasını talep ediyor.

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