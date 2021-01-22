Alman bilim insanları omurilik hasarı nedeniyle felç olan fareler üzerinde çalışma yaptı. Bochum Ruhr Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada hücrelerin yenilenmesi sağlandı.

Bilim insanları, hücrenin kendini yenilemesini sağlayan genetik bilgi taşıyıcılar geliştirdi ve bunu farenin beynine enjekte etti.

Onarım için gerekli proteinlerin yeniden üretilmesi sağlandı

Böylece sinir hücrelerinin onarımı için gerekli proteinlerin yeniden üretilmesi sağlandı. Bu da daha önce onarılamaz olduğu düşünülen kas ile beyin arasındaki sinir hücrelerini uyardı ve canlanmalarını sağladı.

Uygulanan yöntemle felçli fareler 2-3 hafta sonra yeniden yürümeye başladı.

İnsanlar için uzun zamana ihtiyaç var

Bilim insanları tedaviyi daha ileri safhaya götürmeye çalışıyor. Hedeflerinde ise tedavinin daha büyük memelilerde de uygulanabilmesi var.

Ancak araştırmayı yürüten ekip, tedavinin insanlar üzerinde denenme aşamasına geçilmesi için uzun zamana ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıyor.