Oval Ofise girmesiyle ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın icraatlarını hızla iptal eden Joe Biden, ofisinde de Trump’a dair ayrıntı bırakmıyor.

Tam bir diyet kola tutkunu olan Trump kutu kutu içtiği için masasına kırmızı bir kola düğmesi yerleştirmişti.

Gazetecilerin dikkatini çekmişti

Düğme bazı gazetecilerin Oval Ofis'e söyleşiye gitmesiyle dikkat çekmişti. İlk bakışta çok önemli bir düğme sanılan sistemin daha sonra sadece diyet kola sipariş etmek için yapıldığı ortaya çıkmıştı. Trump "Ne zaman bu düğmeye bassam herkes biraz geriliyor" açıklamasını yapmıştı.

Gazeteci Tom Newton Dunn, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başkan Biden diyet kola düğmesini kaldırdı. Trump düğmeye bastığında, bir uşak gümüş tepsi içinde diyet kola getirirdi. Artık gitmiş” dedi.

Düğme tahta bir plakanın üstünde telefonların yanında duruyordu.