Afrika kıtasının virüsten en kötü etkilenen ülkesi olan Güney Afrika, Hindistan Serum Enstitüsü'nden Ocak ve Şubat aylarında en az 1,5 milyon aşı siparişi verdi.

Perşembe günü üst düzey bir sağlık yetkilisi, bu dozların her birinin 5,25 dolara mal olacağını açıkladı. Bu da çoğu Avrupa ülkesinin ödediği miktarın yaklaşık 2,5 katına denk geliyor.

Sağlık genel müdür yardımcısı Anban Pillay, fiyat farkını açıklamadan kısa mesajla "Ulusal Sağlık Bakanlığı, bize iletilen 5,25 dolarlık fiyatı onayladı" açıklamasını yaptı.

Geçen ay yanlışlıkla fiyat paylaştı

Belçikalı bir bakan, geçen ay yanlışlıkla sosyal medya hesabından doz başına belirlenen fiyatları paylaşmıştı.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler Oxford-AstraZeneca aşısı için sadece 2,16 dolar ödeyecek.

Daha zengin hükümetler ve koronavirüs aşı üreticileri arasındaki ikili anlaşmalar, düşük ve orta gelirli ülkeler için fiyat artışları ve arz eksikliği konusunda endişeleri artırdı.