Rusya'da sosyal medya siteleri "protesto içeriklerini" silmeye başladı
Rusya'da sosyal medya siteleri, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden içerikleri silmeye başladı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkedeki sosyal medya sitelerine, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden yayınların durdurulmasının, Rus yasaları doğrultusunda talep edildiğini açıkladı.
Sitelerin söz konusu talebe uymaya başladıkları bilgisine yer verilirken,“YouTube ve Vkontakte söz konusu içeriklerin yüzde 50’sini sildi. TikTok yüzde 38’ini, Instagram ise yüzde 17’sini sildi” açıklaması yapıldı.
Rusya Başsavcılığı kısıtlama talep etmişti
Rusya Başsavcılığı, dün, protestolara katılma çağrıları içeren internet sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep ederken, konuya ilişkin gerekli adımların atıldığını açıklamıştı.
Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Aleksey Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.
Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmış, 18 Ocak’ta tutuklanmıştı.
Navalnıy yanlıları, 23 Ocak’ta ülke çapında protesto gösterileri yapılması çağrısında bulunmuştu.
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