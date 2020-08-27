Almanya, Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimi sonlandırmak için ara buluculuk çalışmalarını hızlandırdı.

Görüşmelerin detayları ise Berlin’deki Avrupa Birliği savunma bakanları toplantısında ortaya çıktı.

Kritik zirve öncesinde Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell kameralara poz veriyordu.

Borrell, mikrofonun açık olduğunu bilmeden ara buluculuk görüşmelerini Alman bakana sordu.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Borrell'e cevaben, görüşmelerin zor geçtiğini belirterek, "Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu. Fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu." ifadesini kullandı.

Borrell ise buna karşılık, "Türkler memnun değil. Yunanistan'ın güvenilmez olduğunu hissediyorlar." diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hafta başında Atina ve Ankara’da temaslarda bulunmuştu.