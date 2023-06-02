Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2023 00:15

Aliyev ve Zelenskiy Moldova'da görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Moldova'da görüştü.

Aliyev ve Zelenskiy Moldova'da görüştü
[Fotograf: Reuters]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için bulundukları Moldova'da bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler hususunda görüş alışverişinde bulunuldu, Aliyev'in Ocak 2022'de Ukrayna'ya yaptığı ziyaret ve ziyaret sırasında yapılan müzakereler değerlendirildi.

Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı

Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede Aliyev, Ukrayna'ya yeni büyükelçi atadıklarını ve bu diplomatın yakında göreve başlayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Zelenskiy, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya yaptığı insani yardımlar ve Ukraynalı çocuklar için Azerbaycan'a düzenlenen ziyaretler nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti, bunu takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, Azerbaycan ve Ukrayna'nın uluslararası kuruluşlar çerçevesinde birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeleri memnuniyetle not edildi.

ETİKETLER
Azerbaycan İlham Aliyev Vladimir Zelenskiy Ukrayna
Sıradaki Haber
Fransız Parlamentosu influencerların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Avrasya Tüneli gece trafiğe kapatıldı
00:58
SPK'dan dört şirketin halka arzına onay
00:17
Meclis'te 28. Dönem yemin töreni ile başlayacak
00:13
Fransız Parlamentosu influencerların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı onayladı
00:32
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
00:10
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 2 bin 431 personel alındı
Ukraynalı çocuklar 'Dünya Çocuk Günü'nü savaşın gölgesinde yaşıyor
Ukraynalı çocuklar 'Dünya Çocuk Günü'nü savaşın gölgesinde yaşıyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını video ile kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ