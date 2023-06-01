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Kültür-Sanat
AA 01.06.2023 23:56

44. Telly Ödülleri'nden TRT World Dijital'e 4 ödül

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Yıllık Telly Ödülleri'nde TRT World Dijital 4 ödüle layık görüldü.

44. Telly Ödülleri'nden TRT World Dijital'e 4 ödül

TRT World Dijital'e ait "Mini Explainer" ve "Internet is Obsessed" dizileri, "Sosyal Video - Diziler: Haber ve Enformasyon" kategorisinde Gümüş Telly Ödülü'ne değer görüldü.

Belgesel dalında ise "Safari Doctors - Journey For Change" yapımı, kısa belgesel kategorisinde gümüş ödüle layık görülürken "Hostile Locals - The Need To Decolonise Education In Kenya" belgeseli aynı kategoride bronz ödül aldı.

İlk olarak 1979'da verilen Telly Ödülleri, büyük etki bırakan video ve televizyon formatındaki yapımlara dair farkındalık yaratmayı ve endüstride yaratıcı, yenilikçi fikirleri desteklemeyi hedefliyor.

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