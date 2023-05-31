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Kültür-Sanat
AA 31.05.2023 14:06

Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor

Kahramanmaraş merkezli depremler ve sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, altyapı ve restorasyon çalışmalarıyla yeni görünümüne kavuşuyor.

Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor
[Fotograf: AA]

Geçen yıl Balıklıgöl Yerleşkesi'nin doğu kemerlerinin bulunduğu platformda çökme ve çatlaklar meydana gelmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda restorasyon çalışması başlatıldı.

Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, yoğun bir şekilde süren çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor

Yerleşkede yer alan Balıklıgöl, Dergah Cami, Rızvaniye Cami, Amfi Tiyatro alanı ile tarihi Urfa Kalesi arasında kalan yollarda ve yeşil alanlarda ise önümüzdeki günlerde belediye ekipleri peyzaj düzenlemesi gerçekleştirecek.

Son rötuşlar yapılıyor

Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siraceddin İlhan, kentin simgesi haline gelen bölgedeki hummalı çalışmaları kısa sürede bitireceklerini söyledi.

Balıklıgöl Yerleşkesi'nin dokusuna uygun bir restorasyonu gerçekleştirdiklerini vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlerde Balıklıgöl kemerleri çökmeler nedeniyle hasar görmüştü. Çökmeler nedeniyle projelendirip tadilata başladık. 11 Nisan'da açmayı hedefliyorduk. Ancak önce 6 Şubat depremleri ardından sel felaketinin yaşanması gibi olumsuzluklar çalışmalarımızı engelledi. Şu anda son rötuş dönemindeyiz. Kemerlerimiz 10 güne kadar bitecek ve Balıklıgöl'ün çehresi eski normaline kavuşacaktır. Bununla beraber gölün hemen kenarındaki Rızvaniye Cami'mizin minaresinde hasar meydana gelmişti. O minarenin de restorasyonu tamamlandı. Balıklıgöl yeni yüzüyle turizme hizmet edecektir."

Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor

Eski günlerine kavuşuyor

Şanlıurfalı Mehmet Şanlı da kutsal mekanın ayrı bir manevi havasının bulunduğunu dile getirdi.

Bölgedeki çalışmalardan memnun olduğunu anlatan Şanlı, "Balıklıgöl Platosu'nun sembolü kemerler tahrip olmuştu, yıkılma durumu vardı. Şu an tadilattan geçirilerek düzeltildi. Hizmete açılacakmış, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Balıklıgöl eski görünümünü alacaktır" dedi.

İbrahim Gergerli ise "Deprem oldu, sel oldu. Balıklıgöl eski günlerine kavuşuyor, kemerler yapılıyor, temizliği yapılıyor güzel çalışmalar oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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