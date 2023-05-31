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Kültür-Sanat
AA 31.05.2023 09:55

Türk resim sanatının yüzyıllık serüveni Ankara'daki panelde ele alınacak

Sanatçıların gözüyle Ankara resimleri ve Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine Türk resim sanatındaki gelişmeler "Güzel Bir Öykü: Türk Resim Sanatı" panelinde konuşulacak.

Türk resim sanatının yüzyıllık serüveni Ankara'daki panelde ele alınacak
[arşiv]

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından hayata geçirilen "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi kapsamındaki panel, 2 Haziran Cuma CerModern'de gerçekleştirilecek.

Panelde, Osmanlı'dan Cumhuriyete Türk resim sanatının ulaştığı yer, tarih ve sanat ilişkisi bağlamında ele alınacak.

Gün boyu sürecek olan ve iki oturumda gerçekleştirilecek panelin açış konuşmalarını TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Proje Genel Koordinatörü ve Küratörü Siret Uyanık, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen yapacak.

Panel kapsamında Prof. Dr. Hasan Pekmezci "Sanatçıların Gözüyle Ankara Resimleri", Prof. Dr. Aydın Ayan "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Resim Sanatında On Adım", Ömer Faruk Şerifoğlu ise "100 Yıl Sonra Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Resim Sanatımıza Bakış" başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

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