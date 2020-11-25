Aliyev, Kelbecer'in işgalden kurtarılması dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Kelbecer'deki kilise ve camilerin Azerbaycan'ın tarihi serveti olduğunu söyledi.

Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkasya Albanyası devleti döneminden kaldığını, "sahtekar Ermeni tarihçiler"in bu mabetleri kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalıştığını ifade etti.

Batıya seslendi: Camilerin domuz ahırı olması neden endişe doğurmuyordu?

Aliyev, bölgedeki Hristiyan mabetlerle ilgili tedirginliklerini ifade eden bazı Batılı çevrelere Ağdam, Şuşa, Zengilan, Cebrayıl ve Füzuli illerindeki yıkılan camilere bakmalarını tavsiye etti, şunları söyledi:

"Bu camiler ya tahrip edildi ya da domuz ahırı olarak kullanıldı. Neden bu durum endişe doğurmuyordu? Neden bizden başka 30 yıldır kimse konuyu gündeme getirmedi? Bu konuyu uluslararası toplantılarda ve yabancı meslektaşlarımla temaslarda defalarca gündeme getirdim. Neden kimse bunun için endişelenmedi? Neden kimse bu konuda uluslararası bir heyet göndermek istemedi? Azerbaycan halkı bu sorulara cevap istiyor. Cevabı biliyoruz. Bu nedenle işimize karışmak isteyen veya bizi suçlamak isteyenlerin öncelikle aynaya bakması gerekir."

"Ermenistan terörist bir devlet"

Aliyev, Ermenilerin Kelbecer'den geçen nehirlerin yönünü değiştirerek Azerbaycan'a karşı çevre terörü gerçekleştirdiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan terörist bir devlet ve bu terörün birçok işareti var. Tarihi eserlerimizin yıkılması, sivil nüfusa yönelik soykırım, ormanların kesilmesi, nehirlerimizin akışının değiştirilmesi bu işaretlerden bazılarıdır." dedi.

"Düşman her tarafı yıkmış"

Aliyev, işgalden kurtarılan tüm bölgeleri yeniden kuracaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Düşman her tarafı yıkmış. Hepsini yeniden yapacağız. Düşman Kelbecer'de yasa dışı iskan da gerçekleştirmiş. Ermenistan'dan ve yabancı ülkelerden insanlar yasa dışı bir şekilde oraya yerleştirilmiş. Bu, Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş suçudur. Düşmandan tüm savaş suçları, tüm yıkımları nedeniyle hesap soracağız. Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız. Bu bölgelerin yeniden kurulması için büyük planlarımız var."