Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da iki ayrı saldırı: 4 ölü, 13 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde 2 ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis 13 kişi yaralandı.
Kandahar'ın Panjwai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilakı sonucu biri çocuk, 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Diğer bir saldırı ise Lahori bölgesinde düzenlendi.
Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 polis yaralandı.
Etiketler: Afganistan
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