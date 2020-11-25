Kandahar'ın Panjwai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilakı sonucu biri çocuk, 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Diğer bir saldırı ise Lahori bölgesinde düzenlendi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 polis yaralandı.