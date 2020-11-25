Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'den Facebook'a 6 milyon dolar ceza
[Fotoğraf: AA]
Güney Kore, Facebook'a, 3,3 milyon vatandaşının kullanıcı bilgilerini diğer firmalarla paylaştığı için 6 milyon dolar ceza verdi.
Şirketlerle paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların, adları, adresleri, doğum tarihleri, iş tecrübeleri, memleketleri ve ilişki durumları yer alıyor.
Öte yandan Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, Facebook'un, yürütülen soruşturmada eksik ve hatalı belgeler sunduğunu açıkladı.
Facebook ise komisyonun verdiği cezadan ötürü üzüntü duyduklarını ve soruşturmada iş birliği yaptıklarını açıkladı.
Etiketler: Facebook Güney Kore
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