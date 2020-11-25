Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile 4 bin kilometrekarelik alan terörden arındırıldı.

Bölgenin teröristlerden kurtarılmasıyla Pınar bebek gibi birçok çocuğa yeni hayatın kapıları aralandı.

Türk askeri annesini hastaneye yetiştirdi, Pınar bebek topraklarında mücadele devam ederken hayata gözlerini açtı.

Peki Pınar bebek şimdi ne yapıyor?

Barışın bebeği Pınar, bölgenin bulanık geleceğine ışık yakan umudun simgesi oldu.

"Minnetimi kızımın adını Pınar koyarak göstermek istedim"

Anne Zıheyye Halil'in doğum sancıları başlayınca baba Ali Halil, çaresizce yardım aradı. Halil'in seslerini Türk askeri duydu.

Baba Ali Halil, o anları şöyle anlattı:

"Bir doktor bulduk. Burada hastanelerin hepsi kapalıydı. Eşimin durumu çok zordu. Doktor acil ameliyata alınması gerek dedi. Ya Rakka şehrine ya da kamışlıya gitmem gerekiyordu. İkisine de gidemezdim, örgüt var. Türk askeri buradaydı, derdimi anlattım. Askeri araçları ile bizi Türkiye’ye götürdüler. Allah'a şükür kızım sağlıkla doğdu. Harekatın olduğu vakit doğunca minnetimi kızımın adını Pınar koyarak göstermek istedim."

Bir yıl sonra aynı evden yine sesler yükseliyor. Pınar bu sefer annesi onu gezdirsin diye ağlıyor.

Anne babalar, örgüt korkusuyla sokağa çıkaramadıkları günlere inat çocuklarıyla vakit geçiriyor, istedikleri her yere gidip, ihtiyaç duydukları her şeyi bulabiliyorlar.

Pınar bebek annesinin kucağında bir gün daha büyüyor. Suriye'nin başka bir kenti güneşin doğmasını bekliyor.

Harekat sonrası 2 bine yakın bebek doğdu

Harekat sonrası Telabyad ve Rasulayn'da 2 bine yakın bebek doğdu. Teröristlerin yakıp yıktığı onlarca hastane onarıldı, 409 okulda 40 bin öğrenci eğitim hayatına döndü. Sokaklar hareketlendi, esnaf kepenk açtı.

Telabyad, Barış Pınar'ı harekatı ile nefes alan son şehir oldu.